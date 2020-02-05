БРАСЛЕТ С ИСКУССТВЕННЫМ ИНТЕЛЛЕКТОМ

Это устройство, разработанное в нашей лаборатории, имеет ту же функциональность, что и аналогичные устройства, с которыми вы хорошо знакомы. Но наша компания оставила своих конкурентов далеко позади и создала браслет, который действительно полезен. У вас будет полный спектр функций, которые реализованы в типичных фитнес-трекерах, но также вы получите данные о фотоплетизмографии и электрическом сопротивлении тканей вашего организма. Этот комплекс будет прогнозировать ваше состояние в ближайшем будущем в соответствии с полученными данными и оповещать вас о приближающихся негативных изменениях здоровья. ИИ в этих системах адаптируется под ваше состояние. Так что, чем дольше вы носите его — тем лучше и подробнее наш продукт вас узнает. В принципе, вы можете доверить свою жизнь этому устройству.

Фотоплетизмограмма (ФПГ) — это простой метод, который можно использовать для обнаружения изменений объема крови в микрососудистом русле ткани. В нашем случае это делает измерения на поверхности кожи. Форма волны PPG содержит пульсирующую («AC») физиологическую форму волны, приписанную сердечным синхронным изменениям объема крови при каждом сердцебиении, и накладывается на медленно изменяющуюся («DC») базовую линию с различными низкочастотными компонентами, относящимися к дыханию, симпатической нервной системе. Системная активность и терморегуляция.