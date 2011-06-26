El_accountant
Прикладное ПО
Добавлена375 просмотров
12 лет назад
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Программа учета зарплат сотрудников фирмы. Позволяет с легкостью следить за выплатами сотрудникам, может выдавать аванс, деньги на производственные расходы. Начисляет зарплату сотруднику по окладу, или по количеству отработаных дней. Выводит подробные отчеты за месяц или за выбранный период времени.