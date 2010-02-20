Граббер кадров из видеофайлов / FrameGrabber

Программа для захвата кадров из видеофайлов и создания превью или скринлистов. Работает в пакетном режиме выбирая либо конкретное число кадров из каждого указанного файла, либо захватывая кадры через указанный интервал времени. Может размещать метаинформацию на конечном изображении - имя видеофайла, длину ролика, частоту кадров и их размер. Приложение использует механизм DirectShow и потому может обрабатывать любые видеофайлы, для которых установлены кодеки в системе. Также использует компонент ImagePreview (из другого моего примера).

Программа разработана на C# (.NET 2.0), 2009 г.