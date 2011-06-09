Незаменимое приложение для тех кто знает ценность информации!

JBackup - универсальный помощник, который позволяет хранить информацию на нескольких удаленных носителях, в том числе ftp, и следит за тем, чтобы в случае потери одного носителя, можно было легко восстановить Вашу информацию без малейших потерь с резервных источников. JBackup - программный аналог RAID-массива 1-го уровня.

Генерация шифрованного архива, побайтная проверка совпадения файлов внутри архива, любые возможные операции - далеко не весь список функционала JBackup...

Но главная отличительная черта JBackup - это умопомрачительная производительность, многопоточные алгоритмы передачи данных значительно сэкономят Ваше время.