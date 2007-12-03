MKE-Win2009 - Расчет плоских стержневых систем

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http://www.win-ni.ru/MKE/index.php
Программа MKE-Win2009 предназначена для расчета строительных конструкций - плоских
стержневых систем (рам, балок, ферм). Вычисляются внутренние силовые факторы в сечениях и
перемещения. Результаты представлены в виде таблиц (отчет) и в виде эпюр. Имеется возможность
задать ненулевые перемещения опорных узлов (горизонтальное, вертикальное, поворот).
Ограничения на количество узлов N и стержней NB расчетной схемы отсутствуют (зависят от
оперативной памяти компьютера). Опробован пример N = 1122, NB = 3131. Демо-версия (freeware)
ограничена: N, NB
Графические элементы (номера узлов, значения на эпюрах) можно буксировать мышкой.
Отчет с результатами сохраняется в формате rtf. Расчетные схемы и эпюры можно вставить в отчет.
В программу встроено подробное описание - инструкция.