MKE-Win2009 - Расчет плоских стержневых систем

http://www.win-ni.ru/MKE/index.php

Программа MKE-Win2009 предназначена для расчета строительных конструкций - плоских

стержневых систем (рам, балок, ферм). Вычисляются внутренние силовые факторы в сечениях и

перемещения. Результаты представлены в виде таблиц (отчет) и в виде эпюр. Имеется возможность

задать ненулевые перемещения опорных узлов (горизонтальное, вертикальное, поворот).

Ограничения на количество узлов N и стержней NB расчетной схемы отсутствуют (зависят от

оперативной памяти компьютера). Опробован пример N = 1122, NB = 3131. Демо-версия (freeware)

ограничена: N, NB

Графические элементы (номера узлов, значения на эпюрах) можно буксировать мышкой.

Отчет с результатами сохраняется в формате rtf. Расчетные схемы и эпюры можно вставить в отчет.

В программу встроено подробное описание - инструкция.