Написание программы-компрессора XML

ТЗ:

Cуть — есть некий конкретный алгоритм сжатия xml файлов, он неизвестен.

Есть программка, которая умеет из сжатых по этому алгоритму xml делать обычные xml (исходников программки нет).

Есть куча разных сжатых xml.

Надо написать программку, которая бы из обычного xml делала сжатый.