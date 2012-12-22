Парсер цен

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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Программа берёт прайс лист(.xls), и сравнивает цены с другими интернет магазинами.
И делает отчёт вида:
Наш магазин Дрель makita p410 цена 8000
Магазин Ашота Дрель makita p410 цена 12000
Магазин Эльдорадо Дрель makita p410 цена 9900
и т.д.
Незаменимая вещи для мониторинга цен конкурирующих ИМ.