Парсер цен

Добавлена
11 лет назад
164 просмотра
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Программа берёт прайс лист(.xls), и сравнивает цены с другими интернет магазинами.

И делает отчёт вида:

Наш магазин Дрель makita p410 цена 8000

Магазин Ашота Дрель makita p410 цена 12000

Магазин Эльдорадо Дрель makita p410 цена 9900

и т.д.

Незаменимая вещи для мониторинга цен конкурирующих ИМ.