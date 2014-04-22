ПО для комплекса медицинской телеметрии "Опека"

Клиентское программное обеспечение для комплекса

медицинской телеметрии "Опека".

Реализованы:

- Функции электронной регистратуры,

- База данных и интерфейс к базе данных пациентов,

историй болезней, данных медицинской телеметрии -

артериальное давление, пульс, кардиограмма, а также

информации о падениях пациентов, информация о местоположении.

- Функции диспетчерского центра - прием и регистрация голосовых

звонков, а также "звонков" с данными.

- Функции кардиологического мониторинга: прием, регистрация, отображение

кардиограмм, фильтрация, детектирование пиков, R-R интервалов, ЧСС.