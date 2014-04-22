ПО для комплекса медицинской телеметрии "Опека"

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Клиентское программное обеспечение для комплекса
медицинской телеметрии "Опека".
Реализованы:
- Функции электронной регистратуры,
- База данных и интерфейс к базе данных пациентов,
историй болезней, данных медицинской телеметрии -
артериальное давление, пульс, кардиограмма, а также
информации о падениях пациентов, информация о местоположении.
- Функции диспетчерского центра - прием и регистрация голосовых
звонков, а также "звонков" с данными.
- Функции кардиологического мониторинга: прием, регистрация, отображение
кардиограмм, фильтрация, детектирование пиков, R-R интервалов, ЧСС.