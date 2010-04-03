ПО комплекса для проведения соревнований по боксу

http://biggemot-software.narod.ru/portfolio.html

Программное обеспечение аппаратно-программного комплекса для проведения соревнований по боксу (light version). Предусмотрено все, что может понадобится секретарю соревнований: ведение базы данных соревнований, судей, боксеров; создание протоколов; тестирование и мониторинг оборудования в реальном времени. В набор оборудования, подключаемый к ПК через COM-порт, входят: пульты для судей (выставление очков бойцам в реальном времени при нанесении удара, вынесение предупреждений) , пульт судьи-хронометриста, основной пульт секретаря для индикации информации о бое и управления боем.

Разработка программной части полностью моя.