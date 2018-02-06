Приложения для создания базовой структуры сайта

Добавлена
6 лет назад
139 просмотров
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Приложение на языке AutoHotKey, создающее папку с файлами разметки, стилей и скриптов веб-сайта.

Удобное начало нового проекта для верстальщика!

Функционал:

  • Создание директории с файлом index.html с предварительно заполненой базовой структурой и подключёнными, удобно расположеными в отдельных папках style.css и script.js
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