Приложения для создания базовой структуры сайта

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Приложение на языке AutoHotKey, создающее папку с файлами разметки, стилей и скриптов веб-сайта.
Удобное начало нового проекта для верстальщика!
Функционал:
- Создание директории с файлом index.html с предварительно заполненой базовой структурой и подключёнными, удобно расположеными в отдельных папках style.css и script.js