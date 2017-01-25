Программа для платежного терминала (гостиница)

Программа предназначена для автоматизации приема посетителей в гостиницах. Состоит из трех частей.

1. Сервер – обеспечивает обмен видео и аудио потоком между терминальными и диспетчерским приложением. Так же используется для работы с БД. Располагается в облаке.

2. Терминальное приложение – устанавливается на терминалы в гостиница обеспечивает визуальный и голосовой контакт посетителя с диспетчером, принимает платежи, печатает чек и ведет БД.

3. Диспетчерское приложение – устанавливается на компьютере диспетчера обеспечивает визуальный и голосовой контакт с посетителем, отображает журнал по платежам.