Программа для платежного терминала (гостиница)

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Программа предназначена для автоматизации приема посетителей в гостиницах. Состоит из трех частей.
1. Сервер – обеспечивает обмен видео и аудио потоком между терминальными и диспетчерским приложением. Так же используется для работы с БД. Располагается в облаке.
2. Терминальное приложение – устанавливается на терминалы в гостиница обеспечивает визуальный и голосовой контакт посетителя с диспетчером, принимает платежи, печатает чек и ведет БД.
3. Диспетчерское приложение – устанавливается на компьютере диспетчера обеспечивает визуальный и голосовой контакт с посетителем, отображает журнал по платежам.