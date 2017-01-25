Программа для платежного терминала (гостиница)

Добавлена
7 лет назад
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Программа предназначена для автоматизации приема посетителей в гостиницах. Состоит из трех частей. 

1. Сервер – обеспечивает обмен видео и аудио потоком между терминальными и диспетчерским приложением. Так же используется для работы с БД. Располагается  в облаке. 

2. Терминальное приложение – устанавливается на терминалы в гостиница обеспечивает визуальный и голосовой контакт посетителя с диспетчером, принимает платежи, печатает чек и ведет БД. 

3. Диспетчерское приложение  – устанавливается на компьютере диспетчера обеспечивает визуальный и голосовой контакт с посетителем, отображает журнал по платежам.