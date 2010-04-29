Программа стразирования поверхностей

Программа написана VITO Studio на C# с использованием SharpGL.

Имеет функции импорта поверхности, открытия и сохранение проекта, экспорта страз.

Автоматически расставляет стразы заданного размера с заданным интервалом, определяя их положения и наклоны.

Имеет функции ручного перемещения страз, наложения маски, колорирования и т.д.

Поддерживает создание, импорт и экспорт палитр и преобразование импортированных рисунков в цвета палитры.

Создана для внутреннего использования для стразирования крупных поверхностей (квадратные метры).