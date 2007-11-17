Программа тестирования знаний

Думала, удалять или оставить: столько времени прошло...

Она, конечно, далеко не первая моя разработка, но - выстраданная, потому как писалась "для себя"! Поэтому так подробно и описана :)

А потом ударил кризис...

Решила оставить-таки. Актуальности такие маленькие тестеры не теряют никогда)))

Программка - сетевая, идёт на ЛЮБОМ металлоломе))) Можно даже под 98 винду настроить при боьшом желании.

Итак - описание:

Программа - на С++. База данных - MySQL.

По каждому предмету можно определить отдельную таблицу. Предмет, естественно, может быть любой.

Литература, биология, химия, математика и т.д.

Картинки записываются в отдельный каталог, а потом пути к ним заносятся в таблицу.

В описании указано в какой каталог скидывать картинки.

О редакторе вопросов. Мы пошли по пути наименьшего сопротивления.

Поскольку хотим сделать коммерческую версию, приняли кардинальное - решение все вопросы и ответы формировать в Word'е. Перед правильным ответом (или несколькими ответами) ставится " + ".

Картинки заносятся в таблицу в другом Word'овском файле. Там указан номер вопроса, номер ответа и относительный адрес картинки (собственно - ее имя).

Что еще... Требуется предварительная установка MySQL. Он - бесплатный, поэтому выбор на него и пал.

В тестере есть Setup, который создает базу данных, из dump'а загружает таблицу с вопросами operatorpk. Ну, и делает все, что положено делать Setup'у...

Отдельный модуль загрузки вопросов и картинок из Word'а в MySQL.

Ну, и - собственно тестер.