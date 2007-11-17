Программа тестирования знаний

Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Думала, удалять или оставить: столько времени прошло...
Она, конечно, далеко не первая моя разработка, но - выстраданная, потому как писалась "для себя"! Поэтому так подробно и описана :)
А потом ударил кризис...
Решила оставить-таки. Актуальности такие маленькие тестеры не теряют никогда)))
Программка - сетевая, идёт на ЛЮБОМ металлоломе))) Можно даже под 98 винду настроить при боьшом желании.
Итак - описание:
Программа - на С++. База данных - MySQL.
По каждому предмету можно определить отдельную таблицу. Предмет, естественно, может быть любой.
Литература, биология, химия, математика и т.д.
Картинки записываются в отдельный каталог, а потом пути к ним заносятся в таблицу.
В описании указано в какой каталог скидывать картинки.
О редакторе вопросов. Мы пошли по пути наименьшего сопротивления.
Поскольку хотим сделать коммерческую версию, приняли кардинальное - решение все вопросы и ответы формировать в Word'е. Перед правильным ответом (или несколькими ответами) ставится " + ".
Картинки заносятся в таблицу в другом Word'овском файле. Там указан номер вопроса, номер ответа и относительный адрес картинки (собственно - ее имя).
Что еще... Требуется предварительная установка MySQL. Он - бесплатный, поэтому выбор на него и пал.
В тестере есть Setup, который создает базу данных, из dump'а загружает таблицу с вопросами operatorpk. Ну, и делает все, что положено делать Setup'у...
Отдельный модуль загрузки вопросов и картинок из Word'а в MySQL.
Ну, и - собственно тестер.