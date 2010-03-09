Программный продукт "Установщик"

Состоит из двух частей:

1. Создание пакетов установки

Модуль из заданных каталогов и файлов создает пакет установочных файлов, который может быть установлен в двух конфигурациях: "Демо" и "Полная". При установке "Демо" конфигурации присутствуют только файлы отмеченные при создании пакета установки. При установке "Полной" конфигурации присутствуют все файлы. Есть возможность отметить файлы (папки) для создания ярлыков на рабочем столе пользователя.

2. Установщик

Программа предназначена для установки пользователем пакета установочных файлов. При установке запрашивает у пользователя тип установки - "Полная" или "Демо". При выборе "Полной" конфигурации просит ввести серийный номер, который можно получить у владельца. Также просит указать путь для установки и создает ярлык для заданных в Модуле 1 файлов.