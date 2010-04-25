Расчет зарплаты монтажников для Perfica.HRM

Большая система для расчета зарплаты монтажников оконной и мебельной продукции. Учитывает разряды монтажников, степень выполненности заказов, затраченные материалы и рассчитывает прибыль, заложенную на монтаж в стоимости заказов.

Прибыль автоматически распределяется в виде бонусов руководителю отдела, а также работников, работавших больше всего в данном месяце.

Система настраивается индивидуально под особенности бизнес-процессов заказчика. Внедрена на заводе металлопластиковых окон компании ООО "Вектор-ПС".