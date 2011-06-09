Рассылка SMS

Программа для рассылки СМС на номера украинских и российских операторов.

- автоматическое распознавание каптчи на KyivStar, Life;)

- подключение сервиса антикапчи для остальных операторов

- многопоточность

- прокси HTTP, Socks4/5

- одиночная отправка

- рассылка по списку номеров

- рассылка по диапазону номеров