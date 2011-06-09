Рассылка SMS
Прикладное ПО
Добавлена286 просмотров
13 лет назад
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Программа для рассылки СМС на номера украинских и российских операторов.
- автоматическое распознавание каптчи на KyivStar, Life;)
- подключение сервиса антикапчи для остальных операторов
- многопоточность
- прокси HTTP, Socks4/5
- одиночная отправка
- рассылка по списку номеров
- рассылка по диапазону номеров