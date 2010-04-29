Система дистанционного обучения Favourite Subject.
Нашей студией были выполнены 2 варианта: Favourite Subject ver.2 и FS.2.
Содержит:
1. Интерактивную систему обучения
2. Виртуальный класс
3. Сервер системы, включающий в себя:
3.1. Авторизацию пользователей
3.2. Передачу информацию между учителем и учениками
3.3. Контроль доступа
3.4. Контроль оплаты платных материалов
Работа выполнена по заказу МИРЭА (Московский Институт Радиотехники, Электроники и Автоматики) для внутреннего использования.
Программа имела множество наград в России и Германии.
В настоящий момент находится под контролем заказчика.