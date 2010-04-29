Система дистанционного обучения Favourite Subject.

Нашей студией были выполнены 2 варианта: Favourite Subject ver.2 и FS.2.

Содержит:

1. Интерактивную систему обучения

2. Виртуальный класс

3. Сервер системы, включающий в себя:

3.1. Авторизацию пользователей

3.2. Передачу информацию между учителем и учениками

3.3. Контроль доступа

3.4. Контроль оплаты платных материалов

Работа выполнена по заказу МИРЭА (Московский Институт Радиотехники, Электроники и Автоматики) для внутреннего использования.

Программа имела множество наград в России и Германии.

В настоящий момент находится под контролем заказчика.