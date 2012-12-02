Система рассчета метрик исходного кода PHP. Система рассчитывает следующие типы метрик:

Количественные метрики

. Метрики сложности потока управления программы

. Метрики сложности потока управления данными

. Метрики сложности потока управления и данных программы

. Объектно-ориентированные метрики

Система сканирует указанный каталог с файлами PHP-проекта, анализирует файлы исходного кода и рассчитывает требуемые метрики, результат работы выгружается в PDF файл.

Реализация: PHP