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Система рассчета метрик исходного кода PHP. Система рассчитывает следующие типы метрик:
Количественные метрики
. Метрики сложности потока управления программы
. Метрики сложности потока управления данными
. Метрики сложности потока управления и данных программы
. Объектно-ориентированные метрики
Система сканирует указанный каталог с файлами PHP-проекта, анализирует файлы исходного кода и рассчитывает требуемые метрики, результат работы выгружается в PDF файл.
Реализация: PHP