Система визуального моделирования Modeller

Система визуального конструирования и моделирования представляет собой визуальную среду разработки сложных иерархических динамических систем, систем управления и обработки информации. Ориентирована на непрограммирующих профессионалов и обладает интуитивно понятным, дружественным интерфейсом пользователя. Используя данную среду моделирования можно получить интерактивный доступ к любой точке схемы, оперативно вмешаться в ход расчетов, изменить параметры динамической системы и многое другое.

Основные возможности:

Система позволяет из набора готовых компонентов различного профиля собрать схему, провести расчеты и сохранить собранную схему на диск для дальнейшего использования. Сборка схемы из готовых элементов осуществляется чрезвычайно просто: из палитры элементы перетягиваются на "чистый лист" рабочей поверхности и затем соединяются друг с другом связями, которые обозначают передачу неких данных от одного элемента к другому.

Любую часть схемы можно выделить и сохранить в виде отдельного файла, который можно затем использовать в других проектах. Данный файл загружается независимо от родительского проекта и содержит всю необходимую информацию. Также любую часть схемы можно сохранить в палитру для более удобного доступа. Сохранение в палитру происходит аналогично сохранению в файл.

При разработке схемы из готовых элементов можно "слегка" изменять свойства этих элементов, например расположение соединительных "контактов" на поверхности элемента или настраивать их по своему вкусу, например изменяя цвет, размер, положение и т.д. При этом, все изменения сохраняются в создаваемомо файле схемы или же измененные компоненты могут быть сохранены в палитре.

Более продвинутые пользователи могут создавать из готовых элементов даже свои макроэлементы, используя при этом в том числе и стандартные интерфейсные элементы управления (так называемые ActiveX-элементы). Макроэлементы могут быть также записаны в палитру и затем использоваться как обычные элементы.