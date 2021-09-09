Скрипт приема платежей PAYUP

Приём платежей на новом уровне!

Хватит платить комиссию за каждый приём оплаты.

Установи платёжную систему на свой сайт, а сэкономленные деньги лучше трать на что то более приятное!

- БЕЗ комиссии

- БЕЗ посредников

- Моментальный ВЫВОД

- Удобная ФОРМА оплаты

Прием платежей доступен для сайтов на любой CMS

Доступные способы оплаты:

- Банковские карты VISA, MasterCard и Maestro (доступно несколько шлюзов без модерации);

- QIWI кошелек;

- PayPal;

- WebMoney;

- Skrill;

- Элекснет кошелек;

- Единый кошелек;

- Payeer;

- Bitcoin (доступно несколько шлюзов);

И многие другие!

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