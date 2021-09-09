Скрипт приема платежей PAYUP

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Приём платежей на новом уровне!
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- БЕЗ комиссии
- БЕЗ посредников
- Моментальный ВЫВОД
- Удобная ФОРМА оплаты
Прием платежей доступен для сайтов на любой CMS
Доступные способы оплаты:
- Банковские карты VISA, MasterCard и Maestro (доступно несколько шлюзов без модерации);
- QIWI кошелек;
- PayPal;
- WebMoney;
- Skrill;
- Элекснет кошелек;
- Единый кошелек;
- Payeer;
- Bitcoin (доступно несколько шлюзов);
И многие другие!
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