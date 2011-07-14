SPiDLancer

Программа, позволяющая "следить" :) за выбранным Вами заказчиком.

- не пропустить новый проект/вакансию от него

- момент его пребывания на сайте

- получение нового личного сообщения

Программа компактна, с минимумом настроек.

Может работать круглосуточно - давая знать о новых событиях визуальным и звуковым оповещением.