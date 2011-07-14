SPiDLancer
Прикладное ПО
Добавлена225 просмотров
12 лет назад
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Программа, позволяющая "следить" :) за выбранным Вами заказчиком.
- не пропустить новый проект/вакансию от него
- момент его пребывания на сайте
- получение нового личного сообщения
Программа компактна, с минимумом настроек.
Может работать круглосуточно - давая знать о новых событиях визуальным и звуковым оповещением.