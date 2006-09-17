Тактильная и аудионавигационная система для слабовидящих людей

Люди с нарушениями зрения сталкиваются с трудностями при навигации и ориентации в незнакомой среде. Существующие вспомогательные технологии, такие как трости, собаки-поводыри и тактильные плитки желтого цвета, имеют ограничения и не обеспечивают всестороннего руководства для безопасной и эффективной навигации. В результате люди с нарушениями зрения могут испытывать трудности с доступом к своему окружению и взаимодействием с ним, что приводит к снижению независимости и качества жизни. Целью данной задачи является разработка эффективной и надежной навигационной системы для слабовидящих. Система должна предоставлять в режиме реального времени точную и персонализированную информацию об окружающей среде, чтобы помочь пользователям безопасно и эффективно ориентироваться. Система навигационных средств должна быть простой в использовании, портативной и адаптируемой к различным условиям и ситуациям.

Одним из типов устройств, которые могут помочь слабовидящим людям в навигации, является система обнаружения препятствий. Эта система обычно состоит из одного или нескольких датчиков, которые могут обнаруживать близлежащие препятствия и предупреждать пользователя, когда они подходят слишком близко. Датчики используют такие технологии, как ультразвук, инфракрасное излучение или лазер, для определения расстояния между пользователем и препятствиями. При обнаружении препятствия система обеспечивает обратную связь с пользователем различными способами, такими как звуковая, тактильная или вибрационная обратная связь. Для демонстрации прототипа этого проекта были применены ультразвуковые датчики и звуковая обратная связь. Система настроена на обнаружение препятствий на разной высоте и расстоянии, независимо от угла наклона, и может быть настроена в соответствии с индивидуальными потребностями и предпочтениями пользователя. Устройство также предназначено для создания карты помещения и любых обнаруженных неподвижных препятствий на основе определенного расстояния и углов всех осей для использования в качестве ориентира в будущем для улучшения процесса навигации с использованием датчиков акселерометра, гироскопа и магнитометра. Все датчики должным образом откалиброваны, отфильтрованы и считывают точные угловые измерения. Гироскоп + акселерометр – дополнительный фильтр, магнитометр – жесткая и мягкая калибровка. (hard and soft-iron calibration)