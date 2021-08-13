Последний проект: Если коротко – «алиса от яндекса, реплика», на основе собственной nlp, с режимом дополненной реальностью и 3д визуализации, своей рекомендационной системой и сервисом обмена сообщений с персонажем. Целевая нагрузка 1000000 активных пользователей. Также в рамках проекта разрабатывали свой собственный сервис поведенческих сценариев

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.zebrains.digitalfriend&hl=en_US&gl=US