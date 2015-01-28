Утилита для создания на сервере структуры папок

Добавлена
9 лет назад
117 просмотров
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Утилита позволяет создать дубликат структуры папок на сервере из шаблонного набора папок, с копированием всех NTFS прав. Шаблон представляет из себя одну директорию на сервере содержащую набор папок с уже назначенными необходимыми правами. В дочерних папках так же могут присутствовать файлы, которые будут скопированы в место назначения.