VK Messenger — простой текстовый мессенджер для социальной сети ВКонтакте (VK).

Основная особенность мессенджера — возможность использование сквозного шифрования (End-to-End Encryption, E2EE) переписки. При таком шифровании переписка будет доступна только устройствам, которые начали беседу между собой.

Репозиторий GitHub: https://github.com/Dehax/VKMessenger