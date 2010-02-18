VOC++ PM for {VOC++}
Прикладное ПО
Добавлена177 просмотров
14 лет назад
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http://sdelay-comp.ru/soft/vocpm/vocpm.rar
Основные возможности
Данная программа позволяет общаться в чате
через специальную программу
Основные возможности
1 Сидеть в чате через программу
2 Отображение в списке пользователей
3 Смена xstatus прямо через программу
4 Общение с теми кто в чате )
5 Оповещение о новых сообщениях!
6 Возможность создания собственного неповторимого дизайна для программы
7 Конфигурирование файла conf.ini в котором задаются различные параметры
8 Создание собственного языкового файла
Скриншот