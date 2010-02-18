VOC++ PM for {VOC++}

http://sdelay-comp.ru/soft/vocpm/vocpm.rar

Основные возможности

Данная программа позволяет общаться в чате

через специальную программу

Основные возможности

1 Сидеть в чате через программу

2 Отображение в списке пользователей

3 Смена xstatus прямо через программу

4 Общение с теми кто в чате )

5 Оповещение о новых сообщениях!

6 Возможность создания собственного неповторимого дизайна для программы

7 Конфигурирование файла conf.ini в котором задаются различные параметры

8 Создание собственного языкового файла

Скриншот