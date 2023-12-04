Писательство на заказ

Геллаша. Новогодняя история

За синими окнами, посеребрянными властью мороза, росли белые клумбы снега. Снежинки, опускаясь на сугробы, успели покружиться в ритме завывания танго вьюги.



- Мама, кто бросает с неба на землю снежинки? - с надеждой в голосе спросила маленькая Геллаша.



Царина хотела было ответить про атмосферные осадки в виде ледяного кристалла, но вмиг глаза озарились хитростью:



- Это снежные зайчики осыпают землю звездами из сахарной глазури.



- Мама! - радостно закричала маленькая Геллаша. - Я сегодня ловила леденцы языком. Вкусные...



Царина заговорщически улыбалась, разливала какао в старинные чашки ручной работы. Она любила вещи, которые хранят истории. Например, эту пару глиняных изделий Царина приобрела в антикварном магазине, когда гостила у крестной матери в Тбилиси. В тот день ее вдохновила инсталляция современного искусства в музее Церетели. Царина называла эту пару чашек "грузинское вдохновение" и закрыв глаза ностальгически вздыхала.



Но сегодня маме Геллаши было не до вздохов. Завтра Новый год, Геллаша заболела, а ее давил срок на сдачу нового романа в печать. Его ждали в редакции, обещали 100% гонорара и два выходных первого и второго января.



- А мне не с кем оставить Геллашу. - отчаяние начало закрадываться в душу. Царина не могла без боли в сердце представить, что Геллаша останется одна хоть на пару часов.



За окном подвывал ветер, ночь сплеталась с морозом в заоконный трескот. Было светло от снежных ковров и тоскливо от безвыходности.



Вдруг Царину осенило... Бабушка, милая бабушка с четвертого этажа. Она не раз предлагала ей помощь в обучении Геллаши фортепиано. Старая учительница музыки, она не могла жить без пьяно джаза и своих учеников. И да, она не прочь побыть няней в преддверие Нового года.



- Домашних дел всегда хватает, а помочь тебе я рада. - отозвалась на просьбу Вера Игнатьевна. Сразу отлегло от сердца - и роман сдам в печать и Геллаша будет под присмотром.



Утром Геллаша капризничала. Словно кошки царапали воспаленное горло и колготки мама натянула новые. В них ходишь, как деревянная.



- Геллаша, скоро придет бабушка с четвертого этажа. Ничего не бойся и жди Веру Игнатьевну.



Мама разрешила рыться в ее шарфах и платочках. Они вкусно пахли и приятно щекотались.



Итак Геллаша на короткое время осталась одна. Сначала, она хотела, как волк-одиночка повыть на лампу, но передумала. Она вспомнила, что в кухне есть заветная дверца, а за ней запретный мешок с мукой.



Геллаша бесшумно открыла дверцу, развязала тесьму и с блаженством засунула ручку в мучную пыль. Ручке было немного прохладно и приятно одновременно. В следующие пол часа ребенок, словно в мистическом экстазе осыпал мучными пригоршнями паркет, стены, стулья и большую бронзовую батарею.



Но тут пришла Вера Игнатьевна и только ахнула у порога. Геллаша по выражению лица бабушки поняла, что ее творчество учительнице музыки не по душе. Жаль мамы не было дома, она тоже любит этот мешочек. Даже ей Геллаше не давала им играть, а сама игралась, Геллаша видела, в большой белой миске.



Учительница станцевала украинский гопак, прежде чем вымыла кухню от россыпей творчества.



Геллаша с недоумением смотрела на скачущую по паркету бабушку в очках леопардового окраса. Девочка обиделась. Злая бабушка забрала мешочек, намочила руки холодной водой, испугала малышку охами и вздохами.



Шкодница. обняв саму себя, тоскливо смотрела в панорамное окно. За окном дома напротив большой белый кот грыз листья алое. Геллаша внезапно тоже захотела кота.



На уже блистающей чистотой кухне засвистел чайник. Вера Игнатьевна принесла гостинец, карамельный пирог в шоколадной глазури. Геллаше подарили кусок пирога и малиновый чай. Как вкусно!



- Хорошая бабушка. - подумала Геллаша, уплетая воздушный бисквит за обе щеки.



Потом было весело, бабушка пела вальс Щелкунчика, Геллаша изображала мишиного короля, скаля зубы на бабушку.



Вера Игнатьевна устала, хорошо, что прихватила с собой пряжу для шали. Теперь ее занимали счет петель и узоры.



Малышка немного расстроилась, что бабушка уже не поет, но воображение не дало ей заскучать.



Скоро загипнотизированная движением крючка крючка Вера Игнатьевна уснула.



А Геллаша и не думала ловить сны. Во второй комнате стояла блестящая елка, а на ней шоколадные конфеты, мандарины и письмо Деду Морозу.



Геллаша писала, что хочет вкусные краски в тюбиках и разноцветные счеты, а еще чтобы мама разрешила брызгать водой из ванны, потом можно кататься на лужах, как по льду.



А Деда Мороза Геллаша уже видела. Он пришел к ней во сне с белыми усищами и бородой до колен. Трижды ударил посохом по маминому паркету, приказал слушаться и не воровать конфеты из буфета. Мама говорит то же самое.



Вот именно сейчас в полумраке гостиной со светящейся елкой Геллаша ужасно захотела к маме. Она сядет на корточки и раскинув руки, позовет ее к себе, в мягкий, пушистый свитер. А еще от мамы пахнет сладкими леденцами, ароматнее, чем бабушкин пирог.



Геллаша сорвала с ветки конфету, развернула, понюхала, как-будто съедобно и положила на язык. Словно эта сиюминутная сладость могла унять тоску за матерью. Уже начало сосать под ложечкой то ли о голода то ли от заунывной скуки.



И тогда ребенок подошел близко к фигурке Эльфа с милой рожицей и тихо попросил:



- Пусть мама придет, пусть мама придет. Я соскучилась за мамой. - Эльф молча смотрел и неизменно улыбался. Геллаша вглядывалась в лицо Эльфа, а вдруг подмигнет?



И вдруг, она ясно расслышала, как в прихожей зазвенели ключи и бабушка смеясь что-то говорила.



Геллаша пулей помчалась к двери, а там стояла мама. Вся красная от мороза с бумажными пакетами в руках.



Дочка принялась обнимать маму за ногу и что-то сбивчиво говорить про мигающего эльфа.



Царина неслась на всех парах домой, захватив еду из ресторана и традиционную бутылку шампанского. Дома ее ждали простуженная Геллаша и Новый 2022 год.



Мама принесла Геллаше большие эклеры с вареной сгущенкой и завернула ее в тепло овечье одеяло.



Главное, что мама была дома, а когда мама рядом, то все пирожные ароматнее и вкуснее.



Когда часы били 12 Геллаша спала в комнате со светящейся елкой, подарками и волшебным эльфом, который так мило мигал одним глазом.