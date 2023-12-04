Квест «Емоційний інтелект»

Інформація для батьків

А ви ніколи не замислювались чому двієчники стають успішними в професії?

На останньому економічному форумі в Давосі емоційний інтелект позначили як один з найважливіших навичок співробітників майбутнього. Емоційний інтелект EI або EQ сьогодні цінується навіть більше, ніж горезвісний IQ, і вважається запорукою успіху. Під квестом «Емоційний інтелект» розуміється розвити в дитині здатність розпізнавати емоції, розуміти наміри, мотивацію і бажання інших людей і свої власні, а також здатність керувати своїми емоціями та емоціями інших людей з метою вирішення певних завдань.

1) Сюжет – одного ранку хмарка Пончик прокинулась і зрозуміла, що вона забула як посміхатись, ображатись, радіти і любити. Треба допомогти Пончику знайти свої емоції.

2) Основна ідея – діти збирають різні емоції, щоб принести їх головному герою та нагадати як їх відчувати та проявляти.

3) Пізнавальне значення – діти тренуються розвивати здатність розпізнавати емоціі, розуміти наміри, бажання інших людей і свої власні, а також здатність керувати своїми емоціями.

4) Мета – заохотити дітей до ефективного спілкування, покращити здібності до розуміння людей і себе.

Старт. Слова супроводжуючого.

Привіт, маленькі друзі. Я бачу ви гарно посміхаєтесь і радієте, бо сьогодні теплий сонячний день і ми зібрались гуртом для дуже важливої місії. Скажіть будь ласка, ви вмієте посміхатись? А радіти? Покажіть як. А чи вмієте ви сердитись? Продемонструйте один одному. Чудово! Але, дорогі друзі, сьогодні вранці у нашого доброго товариша трапилась халепа. Вночі у жирафи Біма зла Чаклунка вкрала всі емоціі. Чи вам його не шкода? Тепер Бім не вміє посміхатись, радіти і любити. І головне – він не може подякувати бабусі, яка спекла для нього смачний пиріг до Дня народження. Але, ми можемо допомогти Біму. Ви, відважні друзі, вирушите в подорож і назбираєте для жирафи багато, пребагато емоцій. Нумо, вирушимо в дорогу, цікаві пригоди чекають на нас.

Слова жирафи Біма.

Привіт друзі, раніше на небі я так сміявся, що на небі тремтіли хмаринки, а тепер я не можу видавити з себе жодної сльозинки. Мені так сумно, що я не можу радіти разом з вами. Але я вірю, що ви, маленькі та відважні, допоможете мені і розвієте чари злої Чаклунки. За кожним випробуванням схована одна емоція, а всього їх 12, я чекаю на них. Бажаю вам натхнення та сміливості у цій подорожі.

Сюжет-розгадка до квесту. Один день з життя жирафи Біма до того, як його зачаклували.

1. Жирафа Бім обожнює вихідні, бо можна довше ніжитися у ліжку, на кухні чекає смачний сніданок, можна слухати вранішнього соловейка. Що відчуває Бім? Відповідь у першому колі.

Діти йдуть по карті до першого кола. В колі вони бачать обличчя дитини з

емоцією Радість.

2. Діти повертаються до старту і малюють смайлик Радіть. Потім вони цей колаж з емоціями подарують жирафі Біму.

Але цього дня бабуся жирафи не встигла приготувати улюблені оладці для онука. Що відчуває Бім? Відповідь у другому колі.

Діти йдуть до другого кола. В колі вони бачать обличчя дитини з емоцією

Сум.

Діти повертаються до старту та малюють смайлик Сум.

Примітка. Після заповнення колажу діти програють ситуацію з емоціями повністю згідно з сюжетом.