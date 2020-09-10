Полное описание Компании КОМПАС

КТО МЫ, ПОЧЕМУ МЫ - ЛИДЕРЫ И ЗА ЧТО НАС ТАК ЛЮБЯТ

Для тех, кто о нас еще не в курсе, давайте знакомиться:

Touroperator KOMPAS - успешный многопрофильный туроператор, лидер на туристическом пространстве Средней Азии и Украины.

Почему успешный:

⭐ за 15 лет яркого стажа на туррынке разработаны и регулярно осуществляются чартерные и регулярные программы (групповые туры) по основным (любимым) направлениям: страны Турция, Египет, ОАЭ, Малайзия, Китай (о.Хайнань), Шри-Ланка, Индия, Мальдивские о-ва, Индонезия (о.Бали), Таиланд, Вьетнам, Греция, Хорватия, Черногория, Болгария, Испания, Италия, Финляндия, Кипр (турецкая часть).

⭐ организовываются индивидуальные маршруты по всему миру, отвечающие требованиям самых взыскательных и креативных клиентов. Контроль качества - на каждом этапе обслуживания!

⭐ мы не просто плодотворно сотрудничаем, но и дружим с партнерами принимающих компаний из более чем 15 стран. Наши партнеры всегда надежны и проверены! Мы горды тем, что имеем от них спецтарифы и индивидуальный подход в формировании турпакетов, а также решении любых вопросов!

⭐ компания входит в число лидеров по динамическому пакетированию, благодаря собственной системе Kompas Dynamic. Это значит, что с нами вы можете совершить тур в любой уголок мира на регулярных рейсах авиакомпаний, в том числе lowcost сегмента.

Почему лидер:

🎯 Без ложной скромности констатируем, что за период нашей деятельности с нами попутешествовало, отдохнуло и оздоровилось более 5 000 000 туристов! Здорово то, что эта внушающая цифра увеличивается с каждым днем, и для нас это большая радость и ответственность!

🎯 Основным приоритетом для нас всегда было и остается внимание и индивидуальный подход к вашим пожеланиям и мечтам!

🎯 Авиаперевозки осуществляются на самолетах ведущих авиакомпаний стран, что еще более добавляет уверенности в нас нашим клиентам и партнерам.

🎯 Страхование туристов производится страховыми компаниями - лидерами в своей отрасли. Для нас важна ваша безопасность!

Безусловно, нас хвалят и награждают.

За время работы Touroperator KOMPAS получил большое количество грамот, сертификатов, дипломов и благодарственных писем. Среди самых значимых наград государственного и международного уровня: Правительство Малайзии, Министерство туризма MALAYSIA TOURISM AWARDS 2014/2015 в категории ЛУЧШИЙ ЗАРУБЕЖНЫЙ ТУРОПЕРАТОР КАЗАХСТАНА; Правительство Индии, Министерство туризма НАЦИОНАЛЬНАЯ ПРЕМИЯ ТУРИЗМ 2012-2013 в категории Лучший зарубежный туроператор по Индии из Центральной Азии, включая Россию; Министерство туризма г. Алматы, Казахстан 1,2,3-е место «Лучший туроператор по выезду» в 2014, 2015гг; Авиакомпания "AIR ARABIA" TOP TRAVEL AGENT AWARD - за выдающиеся результаты в 2015 году; Авиакомпания "Air Astana" - за успешное сотрудничество и профессионализм; Авиакомпания "Scat Airlines" - "Активно развивающийся туроператор", а также от множества других партнерово со всего мира.

Что может быть ценнее долгожданного отдыха? Только долгожданный качественный отдых! Туроператор KOMPAS - ваш гарантированный и профессиональный помощник в этом.

KOMPAS - Всегда верное направление

Приятные впечатления о путешествии - только с нами!