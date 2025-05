Пост на тему красоты и здоровья в своем профиле на

Фотки фотками (большое спасибо за комменты моих сториз, особенно за смешные. Very nice and fun to read! 朗👍), но главный месседж поста такой: девочки, дорогие, мы, как правило, с большой ответственностью относимся к внешней чистоте и красоте нашего жилья, рабочего места, с удовольствием приводим в порядок одежду и обувь, прическу и посуду, шухлядки и шкафчики - мы умницы!!! Хозяюшки 珞

Но частенько мы забываем про главный наш дом. Наше тело. Или расставляем приоритеты по силам и времени не в пользу него. Ленимся в конце концов. Пытаемся с ним договориться через красивые вещички и кремчики...

Наше тело знает, как мы к нему относимся, поверьте! Оно может долго идти нам на уступки, принимать подарки, понимать и прощать нас. Но настает время, когда оно начинает игнорировать наши потребности и желания. Потребность в здоровьи и желание быть красивой.

Надо. Надо уделять телу время и силы. Ухаживать за ним. Давать понять, что мы любим его. А здесь только физические нагрузки работают. Желательно с уклоном на женственность форм и грацию движений.

Можно дома, в лесу, на стадионе. Но легче и намного эффективнее под руководством профессионалов, в специально предназначенных местах.

С большим удовольствием потренировались с сестрой в студии Duo Pospelov. Огромный респект и благодарю Юлия Поспелова и Олег Поспелов 

Как сказала супермодель Кейт Мосс: "нет ничего вкуснее меня худой" . А я бы перефразировала "нет ничего вкуснее меня здоровой и женственной". 