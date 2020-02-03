Продающий текст в инстаграм для сети "IamКрепыш"

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Школа I’mКрепыш - это необходимая база акробатики, гимнастики, общей физической подготовки)
В нашей школе:
- Физическая подготовка детей от 1,5 лет
- Детская гимнастика и акробатика
- Отслеживание результатов детей - онлайн
- Безопасный зал по Европейской технологии SAFE gym и проверенная методика
- Бесплатная пробная тренировка
instagram: iamkrepysh
сайт: iamkrepysh.ru
тел.: 8 (928) 282-87-**
ФМР, ул Симиренко, д 47
iamкрепыш.docx
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