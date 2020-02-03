Продающий текст в инстаграм для сети "IamКрепыш"

Добавлена
4 года назад
82 просмотра
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Школа I’mКрепыш - это необходимая база акробатики, гимнастики, общей физической подготовки)

В нашей школе:

  • Физическая подготовка детей от 1,5 лет
  • Детская гимнастика и акробатика
  • Отслеживание результатов детей - онлайн
  • Безопасный зал по Европейской технологии SAFE gym и проверенная методика
  • Бесплатная пробная тренировка
Ваш ребёнок сильный, гибкий и уверенный в себе... Мы просто раскроем его потенциал!

instagram: iamkrepysh

сайт: iamkrepysh.ru

тел.: 8 (928) 282-87-**

ФМР, ул Симиренко, д 47

#переходинановыйуровень

#iamkrepysh #iamкрепыш

iamкрепыш.docx
57 КБ