Продажа кресла

Кресло большего босса

Эффективность работы каждого руководителя в значительной мере зависит от комфорта и уютапомещения, в котором он проводит большинство времени. Кресло является одним из

важнейших составных благоприятной атмосферы в кабинете и может как

стимулировать к продуктивному труду, так и снижать плодотворность его хозяина.

К выбору руководительского кресла нужно подходить максимально серьезно, кресло

должно быть не только эргономичным , но и вписываться в интерьер кабинета, а

также отображать статус и личностные качества руководителя. Не удивительно, что

новичку в этой сфере придётся не легко, дабы удовлетворить все свои требования

комфорта и, при этом, не уступить в эстетичности и солидности товара. В сегодняшней

статье, мы рассмотрим один из самых привлекательных и достойных настоящего лидера примеров креслаза разумную цену.

Chairman 480 - этоне просто комфортное и качественное кресло, а символ вашего благополучия и

стремления к высокотехнологичности. Это кресло для руководителя, который уверен

в себе, знает чего он хочет и стремится к достижению своих целей. Рассмотрим

данное изделие поближе.

Обивка

Для изготовления кресла была использована обивка из экокожи.Экокожа – это высококачественный заменитель натуральной кожи, добытый более гуманным

способом и обладающий более совершенными характеристиками. Этот материал

морозостойкий и устойчивый к солнечным лучам. Также, экокожа очень практична в

использовании, так как достаточно долго сохраняет свой исходный вид.

Регулировка

Кресло обладает гибкой системой регулировки, позволяющей егообладателю настроить кресло под свои предпочтения, при этом, сохраняя тело

в правильном положении. Приятнымсюрпризом является режим «качания» кресла. После тяжелого рабочего особенно

приятно расслабится и отдохнуть в кресле-качалке.

Составные

Высокая спинка кресла и мягкие накладки на подлокотникахпозволят вам полностью облокотится ирасслабится в кресле. Этот факторов является крайне важным, так как длительная

сидячая работа в офисе часто приводит к различным проблемам с тазобедренным

суставом и позвоночником. В связи с этим спинка Chairman 480 имеет анатомическиправильную форму, что соответствует естественному изгибу позвоночника, тем

самым уменьшая нагрузку на тазобедренный сустав. В дополнение, кресло изготовлено

из сетчатой ткани, что обеспечивает постоянную вентиляцию и предотвращает

ощущение дискомфорта при любых температурах. Для максимальной устойчивости кресла,

была использована широкая крестовина, 640мм, изготовлена из хромированного

метала, что гарантирует ее надежность и долговечность.

Если вы хотите комфортно проводить время за рабочим столомбез вреда для здоровья и, в тоже время, выглядеть солидно и респектабельно, кресло

Chairman 480 – это отличный вариант.

Отзыв:

Купил его 3 месяца назад и решил все таки начеркать парустрок по поводу того стоит ли его реально покупать или, как всегда, просто

выкинуть деньги на ветер. Короче начну с хорошего, кресло действительное

удобное, провожу в нем по 6-8 часов на день и не хочется даже вставать. Этот

его режим качание вообще сказка, когда хочется просто расслабится и обдумать

всю ситуацию. Что еще… кресло также качественно сделано. Не так как всегда -

качество замечаешь только в первый месяц, за 3 месяца даже не потерлось ничего. Из плохого, спинку нельзя настроить, то есть,нельзя отодвинуть спинку назад. Это пока все что я нашел из неприятного для

меня, а в общем, кресло не плохое, и за свою цену очень и очень достойное.