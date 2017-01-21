Продажа кресла

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Кресло большего босса
Эффективность работы каждого руководителя в значительной мере зависит от комфорта и уютапомещения, в котором он проводит большинство времени. Кресло является одним из
важнейших составных благоприятной атмосферы в кабинете и может как
стимулировать к продуктивному труду, так и снижать плодотворность его хозяина.
К выбору руководительского кресла нужно подходить максимально серьезно, кресло
должно быть не только эргономичным , но и вписываться в интерьер кабинета, а
также отображать статус и личностные качества руководителя. Не удивительно, что
новичку в этой сфере придётся не легко, дабы удовлетворить все свои требования
комфорта и, при этом, не уступить в эстетичности и солидности товара. В сегодняшней
статье, мы рассмотрим один из самых привлекательных и достойных настоящего лидера примеров креслаза разумную цену.
Chairman 480 - этоне просто комфортное и качественное кресло, а символ вашего благополучия и
стремления к высокотехнологичности. Это кресло для руководителя, который уверен
в себе, знает чего он хочет и стремится к достижению своих целей. Рассмотрим
данное изделие поближе.
Обивка
Для изготовления кресла была использована обивка из экокожи.Экокожа – это высококачественный заменитель натуральной кожи, добытый более гуманным
способом и обладающий более совершенными характеристиками. Этот материал
морозостойкий и устойчивый к солнечным лучам. Также, экокожа очень практична в
использовании, так как достаточно долго сохраняет свой исходный вид.
Регулировка
Кресло обладает гибкой системой регулировки, позволяющей егообладателю настроить кресло под свои предпочтения, при этом, сохраняя тело
в правильном положении. Приятнымсюрпризом является режим «качания» кресла. После тяжелого рабочего особенно
приятно расслабится и отдохнуть в кресле-качалке.
Составные
Высокая спинка кресла и мягкие накладки на подлокотникахпозволят вам полностью облокотится ирасслабится в кресле. Этот факторов является крайне важным, так как длительная
сидячая работа в офисе часто приводит к различным проблемам с тазобедренным
суставом и позвоночником. В связи с этим спинка Chairman 480 имеет анатомическиправильную форму, что соответствует естественному изгибу позвоночника, тем
самым уменьшая нагрузку на тазобедренный сустав. В дополнение, кресло изготовлено
из сетчатой ткани, что обеспечивает постоянную вентиляцию и предотвращает
ощущение дискомфорта при любых температурах. Для максимальной устойчивости кресла,
была использована широкая крестовина, 640мм, изготовлена из хромированного
метала, что гарантирует ее надежность и долговечность.
Если вы хотите комфортно проводить время за рабочим столомбез вреда для здоровья и, в тоже время, выглядеть солидно и респектабельно, кресло
Chairman 480 – это отличный вариант.
Отзыв:
Купил его 3 месяца назад и решил все таки начеркать парустрок по поводу того стоит ли его реально покупать или, как всегда, просто
выкинуть деньги на ветер. Короче начну с хорошего, кресло действительное
удобное, провожу в нем по 6-8 часов на день и не хочется даже вставать. Этот
его режим качание вообще сказка, когда хочется просто расслабится и обдумать
всю ситуацию. Что еще… кресло также качественно сделано. Не так как всегда -
качество замечаешь только в первый месяц, за 3 месяца даже не потерлось ничего. Из плохого, спинку нельзя настроить, то есть,нельзя отодвинуть спинку назад. Это пока все что я нашел из неприятного для
меня, а в общем, кресло не плохое, и за свою цену очень и очень достойное.