Актуальність теми ''Роль математики в житті людини ''

У нашому повсякденному житті ми настільки звикли до математики, що навіть не помічаємо, що користуємося нею постійно. Адже до сих пір учні задають питання «А навіщо нам потрібна математика? Тільки в магазин сходити?». Так для чого ж ми вивчаємо дроби, площу, периметр, об’єм? Для чого потрібні геометричні відомості? Де кожній людині необхідна математика в повсякденному житті? А що буде, якщо математику зовсім не знати? Необхідно розглянути всі види своєї діяльності і довести, що без математики не обійтися в побуті.