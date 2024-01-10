Працювати легко - коли цікаво!

Усім вітання від Людмили!

Увесь час пам’ятаю, що повинна бути зразком у всьому, тому постійно тримаю руку на пульсі сучасності.

Вільно володію українською та російською мовами, маю базові знання з німецької та англійської мов.

Завжди прагну до саморозвитку, люблю вчитися чогось нового, креативного.

Завжди знаходжу спільну мову з людьми, не створюю конфліктів.

Як людина, я дуже креативна, в роботі стараюсь додавати якусь родзинку, щоб не було все одноманітне, сіре, буденне, а зацікавило замовника.

В усьому намагаюся досягнути ідеалу, тому, думаю, що співпрацювати зі мною буде легко.

Вмію грамотно висловити свою думку у письмовій формі.

Люблю працювати з різними видами текстів та грамотно їх редагувати, а також перекладати тексти.

Вмію написати повідомлення, доповідь, рецензію.

Впевнено володію комп'ютерною технікою на рівні користувача.

Поважаю замовника та ціную його час, стараючись вчасно виконати замовлену роботу.

Буду рада співпраці із замовником.