Текст на главную страницу

Имидж сайта компании начинается с главной страницы. Вы уверены, что веб-ресурс выглядит престижно, а текст на главной заставит потенциальных клиентов (покупателей) заказать услуги? ***********Доверьте мне создание текста на главную страницу, и эта уверенность у вас появится! *****************************Предупреждение! По лендингам у меня отдельный кворк, по этому заказу лендинги не пишу! _________________________________________________________________________________Создаю контент по всем правилам имиджевого копирайтинга. Более 5 лет опыта в нише продающих текстов. Гарантированный результат. Объем данного кворка до 1500 знаков с пробелами, учтите это при заказе. - Полноценная статья на главную составляет минимум 2000 знаков. Берите 2 кворка или дополнительные опции. Готова выполнить работу срочно - в течение суток! +дополнительная опция.