Качественно подберу 100 запросов + оптимизирую Tit

Что я сделаю для вашего сайта за один кворк? Вручную качественно подберу 100 запросов для вашего сайта. (Вордстат+Адвордс, без подсказок)Грамотно разделю подобранные запросы между страницами для которых подбирались запросы. Опираясь на подобранные запросы, оптимизирую Title для каждой посадочной страницы. Отправлю лист в формате *. xlsx для внедрения оптимизированных данных к вам на сайт. Для того чтобы я подобрал для вашего сайта 200 или 300 ключевиков нужно заказать 2 или 3 кворка соответственно. 1 кворк = 100 ключевых запросов. Хочу заметить, что грамотный подбор ключевых запросов для сайта является фундаментом для начала правильного продвижения ресурса в ТОП поисковых систем. Внимание! ! ! Подбор ядра провожу для молодых сайтов и для ресурсов для которых не проводились подобные работы. Сбор по выборке не провожу, так как это занимает слишком много времени (нужно отсеивать уже имеющиеся запросы и изучать метаданные сайта). Для форумов не собираю! Запросы собираются под посадочные страницы опираясь на дерево структуры, иногда получается подобрать запросы для 10 страниц, а иногда для 5, тут все зависит от тематики и популярности нишы в целом.

При необходимости ключи распределю по клейстерам и напишу ТЗ копирайтеру!