Basketball (prototype)

баскетбол на воксельной графике

Реализовано время ( длительность матча , периода ) добавлено пару префабов ( деревья, фонари , баскетбольный щит). Сделано рандомное попадание в кольцо, вычисление рандома от расстояния до кольца ( чем дальше тем меньше процент попадания ). Данные отображаются у пользователя в левом верхнем углу.

Сделано ограничение передвижения ( круг ) после того как игрок взял мяч в руки ( имитация 2 шагов в баскетболе ).

Добавлен джойстик для управление на телефоне , так же есть управление на ПК ( программа сама определяет когда какое управление надо включить ).

По мелочи это отображение таймера и счета на табло.