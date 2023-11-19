Basketball (prototype)
Разработка игр
Добавленанет просмотров
месяц назад
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
баскетбол на воксельной графике
Реализовано время ( длительность матча , периода ) добавлено пару префабов ( деревья, фонари , баскетбольный щит). Сделано рандомное попадание в кольцо, вычисление рандома от расстояния до кольца ( чем дальше тем меньше процент попадания ). Данные отображаются у пользователя в левом верхнем углу.
Сделано ограничение передвижения ( круг ) после того как игрок взял мяч в руки ( имитация 2 шагов в баскетболе ).
Добавлен джойстик для управление на телефоне , так же есть управление на ПК ( программа сама определяет когда какое управление надо включить ).
По мелочи это отображение таймера и счета на табло.