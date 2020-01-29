Coloring book for adults

Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Ссылка:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ColoringByNumbers.GamesForAdults
Степень участия: Доработка ассета. Разбор, расширение кода. Изменение
интерфейса, верстка интерфейса. Создание эффектов, анимации интерфейса.
Расширение функционала. Добавление сторонних SDK.