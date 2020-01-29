Coloring book for adults

Добавлена
4 года назад
104 просмотра
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Ссылка:

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ColoringByNumbers.GamesForAdults

Степень участия: Доработка ассета. Разбор, расширение кода. Изменение

интерфейса, верстка интерфейса. Создание эффектов, анимации интерфейса.

Расширение функционала. Добавление сторонних SDK.