Escape from chicks

Мобильный шутер от первого лица с процедурной генерацией уровней. Игроку нужно выбраться из темницы с огромными цыплятами. В его распоряжении только отскакивающие от стен снаряды, фонарик и то, что он нашел в темнице (аптечки, батарейки, ключи и специальные снаряды). Ключи нужны для перехода на новый уровень, аптечки для исцеления персонажа, батарейки для фонарика и специальные снаряды, чтобы более эффективно противостоять цыплятам. Эти предметы очень хрупкие и ломаются при малейшем прикосновении, когда их нет в инвентаре. Игрок может в любой момент сохранить прогресс и вернуться к нему, а после проигрыша возвращается в начало уровня. Здесь можете скачать эту и другие мои последние проекты