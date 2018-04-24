Фриданоид - игра в стиле Арканоид

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Компьютерная игра в стиле "Арканоид" (Breakout) с простым сюжетом по мотивам авторской повести.
Суть игры в отбивании шарика, летающего по экрану горизонтальной битой, находящейся внизу экрана.
Шарик может разбивать блоки, расположенные в верхней части экрана.
Цель игрока: разбить все блоки, не давая шарику упасть вниз.