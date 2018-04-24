Фриданоид - игра в стиле Арканоид

Компьютерная игра в стиле "Арканоид" (Breakout) с простым сюжетом по мотивам авторской повести.

Суть игры в отбивании шарика, летающего по экрану горизонтальной битой, находящейся внизу экрана.

Шарик может разбивать блоки, расположенные в верхней части экрана.

Цель игрока: разбить все блоки, не давая шарику упасть вниз.