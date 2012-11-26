Игра Пьяница

Игра, где мы выступали исключительно сторонней командой разработки и эта удаленность создавала массу проблем.

Пришлось создать новые инструменты логгинга и аппаратной отладки (т.к. логика содержалась в отдельной плате), чтоб можно было наблюдать за работой автоматов вне нашего офиса.

Из интересного: в этой игре есть мультиязычность и математический аппарат выверен для прохождения независимых сертификаций.

http://beejee.org/#/soft/pyanica