Игра Пьяница

Добавлена
11 лет назад
129 просмотров
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Игра, где мы выступали исключительно сторонней командой разработки и эта удаленность создавала массу проблем.

Пришлось создать новые инструменты логгинга и аппаратной отладки (т.к. логика содержалась в отдельной плате), чтоб можно было наблюдать за работой автоматов вне нашего офиса.

Из интересного: в этой игре есть мультиязычность и математический аппарат выверен для прохождения независимых сертификаций.

http://beejee.org/#/soft/pyanica