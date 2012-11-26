Игра Пьяница

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Игра, где мы выступали исключительно сторонней командой разработки и эта удаленность создавала массу проблем.
Пришлось создать новые инструменты логгинга и аппаратной отладки (т.к. логика содержалась в отдельной плате), чтоб можно было наблюдать за работой автоматов вне нашего офиса.
Из интересного: в этой игре есть мультиязычность и математический аппарат выверен для прохождения независимых сертификаций.