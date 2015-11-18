Лопни Шарик Детская Игра

С этой игрой никто не заскучает, в нее играют не только дети, но иногда взрослые могут весело лопать шарики вместе со своими чадами. Для маленьких детей это красивая графика, в которой им нравится смотреть на летящие разнообразные шары, взлетающие в небо. Сам игра очень затягивает, поскольку в игре множество разной формы и цвета шариков. Лопни шарик и из каждого появляется какой-нибудь приятный ребенку подарок.Это может быть красивый фейерверк, уезжающая машинка, улетающий вертолетик или самолет, НЛО может появляться и потом исчезать в другом измерении и многое другое. Интерфейс игры очень понятный и можно настроить для детей как вам нужно.

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