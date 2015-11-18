Последний рубеж

Жанр: 3D Tower Defense с элементами RPG.

Возрастная группа: от 16 лет, социальные сети

Игра рассчитана на любителей жанра TD, тактики и стратегии

Основная задача игрока — это отражение постоянных атак противоположной фракции. За каждую выигранную битву (отраженную атаку) игрок получает определенное количество опыта и очки навыков для развития своих умений. Сражение происходит в стиле Tower Defense – т.е. игрок должен защитить свой штаб (вход в город/крепость) путем постройки вооружений различного типа (пулеметов, ракетниц и д.р.) на пути следования отрядов противника. Если одному из отрядов противника удается пройти сквозь оборону в защищаемый город, у игрока отнимается одно очко жизней. При достижении нулевого количества жизней у игрока — битва считается проигранной. Количество жизней регулируется сложностью карты и развитием соответствующих навыков игрока.