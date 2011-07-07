Сборник игр

Разработка игр
Добавлена
12 лет назад
216 просмотров
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В сборник вошли новые версии девяти игр:

1. Золото Флинта - логическая игра (logic).

2. Тайна - сборник загадок и текстовых квестов (QUEST).

3. Транспортный менеджер - логический симулятор (Arcade).

4. Воздушный бой за Британию - менеджмент эскадрильи (Arcade).

5. Зулусы - пошаговая стратегия (Strategy).

6. Вам посадка - тренажер авиадиспетчера (Simulation).

7. Танковый бой 3 - аркадная стрелялка (Arcade).

8. Позиция контрудар - тактический симулятор (Strategy).

9. Колба сила мага - магический пасьянс (logic).

Все игры, рассчитаны на минимальные системные требования, включая нетбуки.