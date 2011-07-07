Сборник игр
Разработка игр
Добавлена216 просмотров
12 лет назад
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
http://hgb.kr.ua/count/click.php?id=53
В сборник вошли новые версии девяти игр:
1. Золото Флинта - логическая игра (logic).
2. Тайна - сборник загадок и текстовых квестов (QUEST).
3. Транспортный менеджер - логический симулятор (Arcade).
4. Воздушный бой за Британию - менеджмент эскадрильи (Arcade).
5. Зулусы - пошаговая стратегия (Strategy).
6. Вам посадка - тренажер авиадиспетчера (Simulation).
7. Танковый бой 3 - аркадная стрелялка (Arcade).
8. Позиция контрудар - тактический симулятор (Strategy).
9. Колба сила мага - магический пасьянс (logic).
Все игры, рассчитаны на минимальные системные требования, включая нетбуки.