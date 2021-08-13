SumoBalls

Добавлена
2 года назад
90 просмотров
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Игрок - это мяч, которым можно управлять, толкая его вперед и назад. Вращение камеры меняет ориентацию. Основная цель - как можно дольше оставаться на вершине. Этому помогают бонусы (усиленное отталкивание, прыжковые и самонаводящиеся снаряды) и столкнуть противников со скалы.  Здесь можете скачать эту и другие мои последние проекты