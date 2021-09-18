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Об игреЛучший стрелок - космический шутер. Сложность увеличивается с увеличением уровня.
Цель - целясь уничтожить максимум вражеских кораблей ракетами и красным лазером.
На мобильных поддерживается автоматическая стрельба с ограничением числа снарядов. Проигрыш наступает, когда заканчиваются жизни. Враги ускоряются с увеличением уровня.
При необходимости на маломощных телефонах можно отключить музыку и фон.
Как игратьУправление стрелками (ADSW). И на мобильных, и на десктопе возможно настраивать чувствительность контролов управления. Стрельба кнопкой мыши.
На мобильном управление и стрельба через тачскрин.
Выход в меню - Q.