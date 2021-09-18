Об игре

Лучший стрелок - космический шутер. Сложность увеличивается с увеличением уровня.

Цель - целясь уничтожить максимум вражеских кораблей ракетами и красным лазером.

На мобильных поддерживается автоматическая стрельба с ограничением числа снарядов. Проигрыш наступает, когда заканчиваются жизни. Враги ускоряются с увеличением уровня.

При необходимости на маломощных телефонах можно отключить музыку и фон.

Как играть

Управление стрелками (ADSW). И на мобильных, и на десктопе возможно настраивать чувствительность контролов управления. Стрельба кнопкой мыши.

На мобильном управление и стрельба через тачскрин.

Выход в меню - Q.