Weapon Merge: Idle Kingdom RPG

Разработка игр
Добавлена
4 месяца назад
нет просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Приложения в Google Play – Weapon Merge: Idle Kingdom RPG
* написание core механики (merge),

* подключение рекламы и аналитики,

* сервис загрузки и сохранения данных игрока,

* конфигов игровых сущностей.