Weapon Merge: Idle Kingdom RPG
Разработка игр
Добавленанет просмотров
4 месяца назад
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Приложения в Google Play – Weapon Merge: Idle Kingdom RPG
* написание core механики (merge),
* подключение рекламы и аналитики,
* сервис загрузки и сохранения данных игрока,
* конфигов игровых сущностей.