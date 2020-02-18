Качественно выполню для Вас набор текста на русском языке.Материал для набора текста (фото, сканы, скрины) - грамотно наберу и отформатирую текст.Если нужно - оформлю в виде делового письма.Предоставлю в формате Word.Нужно для заказа:Вышлите материал для набора текста.