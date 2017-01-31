Переводы, продающие тексты, редактирование и корре

Грамотный текст — это залог успеха. А экономия на корректировке и правильном его оформлении может дорого Вам обойтись. Допустим, мелкие ошибки могут не повлиять на смысл написанного вами текста, но они с легкостью могут создать негативное впечатление о вашей компании. Может создаться ощущение недобросовестного и небрежного подхода сотрудников к работе, экономии времени, сил и средств в ущерб результату. Кроме того, если материал не оформлен в соответствии со всеми общепринятыми редакторскими стандартами и содержит ошибки и опечатки, это отвлекает читателя от самого главного, содержания текста. Поэтому текст не прошедший редакторскую и корректорскую правку имеет все шансы остаться не понятым, не дочитанным до конца или вовсе пропущенным. Как говорится в поговорке: «Скупой заплатит дважды»! В чем мое преимущество?Я филолог,а значит грамотный и глубокий человек! Занимаюсь не только сухой корректурой, но и могу проанализировать, прочувствовать материал, преподнести и донести текст, и даже научить это делать Вас!