Работа корректором

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К сожалению, чтобы понять уровень профессионализма корректора, надо сравнить неотредактированный вариант с отредактированным. Заказчики на такую публикацию не соглашаются. Предлагаю, чтобы составить мнение, просто дать мне фрагмент текста, и я выловлю очибки и неточности.
обувь корректура.doc
39 КБ