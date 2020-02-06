Работа корректором

Добавлена
4 года назад
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К сожалению, чтобы понять уровень профессионализма корректора, надо сравнить неотредактированный вариант с отредактированным. Заказчики на такую публикацию не соглашаются. Предлагаю, чтобы составить мнение, просто дать мне фрагмент текста, и я выловлю очибки и неточности. 

обувь корректура.doc
39 КБ